شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أيمن حفني لن يفيد الزمالك حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، أن أيمن حفني مر بظروف صعبة.

وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أيمن حفني مر بظروف صعبة وطلب الاعتزال في الزمالك، وشيء جيد استجابة الفريق بسرعة لأيمن».

وأتم: «لن ينسجم سريعا لانه بعيدا عن مستواه، لن يفيد في الوقت الحالي.. يحتاج إلى الوقت».