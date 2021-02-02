شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أيمن حفني لن يفيد الزمالك حاليًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، أن أيمن حفني مر بظروف صعبة.
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أيمن حفني مر بظروف صعبة وطلب الاعتزال في الزمالك، وشيء جيد استجابة الفريق بسرعة لأيمن».
وأتم: «لن ينسجم سريعا لانه بعيدا عن مستواه، لن يفيد في الوقت الحالي.. يحتاج إلى الوقت».
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