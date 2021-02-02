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خالد جلال: أيمن حفني لن يفيد الزمالك حاليًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، أن أيمن حفني مر بظروف صعبة.

وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أيمن حفني مر بظروف صعبة وطلب الاعتزال في الزمالك، وشيء جيد استجابة الفريق بسرعة لأيمن».

وأتم: «لن ينسجم سريعا لانه بعيدا عن مستواه، لن يفيد في الوقت الحالي.. يحتاج إلى الوقت».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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