شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تطالب ساسي. بالتحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت جماهير نادي الزمالك على التواجد امام مقر فندق إقامة الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بالمنصورة منذ قليل في يشبه مظاهرة حب وتشجيع ومؤازرة للاعبين قبل مباراتهم المهمة امام غزل المحلة في الدوري والمقررة اليوم الثلاثاء

وهتفت الجماهير للاعبين وطالبتهم بالفوز وخصوصًا فيرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بهتاف خاص «بنحبك يا ساسي» وجدد يا ساسي «في مناشدة منهم لنجم الفريق لمطالبته بالتجديد