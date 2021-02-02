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الجزيري يصدم الجمهور: مسؤولو الزمالك وعدوني بمشاركتي في إفريقيا

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، أن الأبيض في أكبر الفرق في إفريقيا.

وقال الجزيري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وهدفي التتويج بدوري الأبطال معهم».

وأكمل: «كنت أتمنى التواجد في دوري أبطال إفريقيا لكني تحدث مع مسؤولي بالفريق ووعودني بوجود حل للدخول في القائمة الإفريقية».

وتابع: «مصطفى محمد لاعب جيد وسيكون على قدر المسئولية في جالاتاسراي».

وأتم: «احترم قرارات باتشيكو بعدم دخولي في قائمة مباراة المحلة، لكني مستعد للمشاركة في أي وقت».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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