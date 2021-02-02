شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال : الاستقرار سبب نجاح باتشيكو.. وعدم تتويج الزمالك بالدوري «لغز كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد جلال مدرب الزمالك السابق، إن الاستقرار هو السبب الرئيسي في نجاح البرتغالي جايمي باتشيكو مع الفريق الأبيض.

وأضاف خالد جلال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«توافر الاستقرار مع المدرب المصري حقق نجاحات كبيرة، وكثرة النجوم يمثل ضغطا فقط على المدير الفني».

وأكمل :«وافقت على عودة شيكابالا شرط تقبل المشاركة أو الاستبعاد، واللاعب نضج بشكل كبير، وأصبح جديرا بحمل شارة قيادة الزمالك، وأثبت دوره داخل وخارج الملعب».

وتابع :«أصريت على ضم إمام عاشور للزمالك، رغم مطالب المحلة المالية الكبيرة، ولكن اللاعب في حاجة لمزيد من الهدوء، خاصة وأنه مازال صغيرا وحماسه الزائد يتسبب له في مشاكل جمة».

واستطرد :«أحمد فتوح أفضل ظهير حاليا في مصر، ويوسف أوباما، يقع عليه ظلم كبير بسبب عدم ضمه لمنتخب مصر، رغم تألقه مع الزمالك وتحقيق أكثر من بطولة معهم».

وقال أيضا :«عدم التتويج الزمالك لفترات طويلة رغم إمكانيات لاعبيه، لغز كبيرة، الفريق يفقد نقاط في مباريات سهلة كما تواجهه ظروفا صعبة في أوقات أخرى تتسبب في ضياع البطولات».