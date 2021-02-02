شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش: الإسماعيلي أستحق الفوز أمام بيراميدز.. وسنعمل لنكون أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق استحق الفوز أمام بيراميدز.

وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الاسماعيلي كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز».

وأكمل: «اقمنا مباراة ودية أمام فريق الكهرباء وأشركنا من لم يخوضوا لقاء بيراميدز».

وتابع: «عقدت جلسة لشرح الأخطاء وتدراكها، سنحلل ما حدث ونتحدث عن أخطاء اللاعبين لكي نستعد لمواجهة سموحة، سنعمل على أن نكون أفضل»