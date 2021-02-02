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خالد جلال: انا اللي جبت امام عاشور.. واوباما مظلوم في المنتخب"

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال مدرب الزمالك السابق، أنه صمم على ضم امام عاشورللأبيض رغم تمسك فريقه به.

وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: صممت على تواجد امام عاشور معنا في الزمالك رغم تمسك فريقه به ولكني كنت أراه مستقبل الابيض.

واردف: اطالبه فقط بالهدوء، فهو حماسي بشكل كبير ومازال يكتسب الخبرات ولكن اريده ان يكون أهدأ من ذلك.

وانتقل بالحديث عن احمد فتوح مؤكدا انه افضل ظهير حاليا في مصر.

واختتم كلماته عن اوباما مشيرا بأنه يقع عليه ظلم كبير بسبب عدم ضمه لمنتخب مصر رغم تألقه مع الزمالك وتحقيق اكثر من بطولة معهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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