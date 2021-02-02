شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: شيكابالا أصبح قائداً للزمالك بعدما تغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال مدرب الزمالك السابق، أن نجاح بطولة العالم لكرة اليد في الظروف الراهنة يحسب للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

قال جلال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاستقرار من أهم أسباب نجاح الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو، متمنيا أن يحدث ذلك مع المدربين المصريين.

وواصل أن محمود عبدالرازق شيكابالا تغير كثيرا وأصبح قائدا بحق حتى لو شارك لمدة دقيقة واحدة فقط.

ولفت إلى أنه عندما عرض عليه عودة شيكابالا قال إن المهم تقبل اللاعب لقراره سواء بالمشاركة ام لا مشيرا إلى أنه أثبت للجميع أنه قائد داخل وخارج الملعب.