شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد برايتون فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الاربعاء مباراة ليفربول ضد برايتون في الاسبوع 22 من الدوري الانجليزي على ملعب أنفيلد، ويسعى فريق ليفربول إلى استغلال صحوته وفوزه على فريق برايتون ليكون الفوز الثالث له على التوالي بعد فوزه على توتنهام ووست هام بنتيجة 3-2 و3-1 على الترتيب وبعد احتلاله للمركز الثالث وبفارق نقطة عن الوصيف واربع نقاط عن المتصدر يسعى ليفربول إلى العودة للمنافسة والدفاع عن لقبه مرة أخرى حيث يملك حاليا 40 نقطة من 21 مباراة.

المباراة ستقام الساعة 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي إن سبورتس التالية :

- beIN Sports HD 1

- beIN Sports HD 11

- beIN Sports 4k