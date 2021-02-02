شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجزار: مسحة لاعبي الأهلي سلبية.. والدحيل سيدخل الفقاعة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الجزار، الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، إن مسحة كورونا الأخيرة، التي أجراها لاعبو النادي الأهلي، جاءت سلبية.

وأضاف محمد الجزار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن العامري فاروق ومحمد مرجان، الثنائي المصاب بكورونا ببعثة الأهلي، يقضيان فترة العزل في فندق بعيد عن اللاعبين.

وأفاد محمد الجزار، إن فريق الدحيل القطري سيدخل الفقاعة الطبية، خشية تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه، أو الفرق التي سيواجهها خلال البطولة.

وأشار إلى أن اللجنة المحلية المنظمة البطولة، وضعت شرطًا طبيًّا يتضمن ضرورة إجراء مسحة «pcr» للجماهير الراغبة في حضور منافسات مونديال الأندية.

وأتم قائلا :«القوة الضاربة للأهلي‬ اكتملت أخيرا بشفاء الثنائي ‫محمدهاني‬ و‫حسين الشحات‬، من الإصابة ومشاركتهما في التدريبات الجماعية ليكونا جاهزين لمواجهة الدحيل‬».