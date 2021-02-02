شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري: هدفي التتويج بالثلاثية.. والزمالك وعدني بحل لقيدي إفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك الجديد، إنه سعيد بالإنضمام لأحد أكبر الندية في قارة إفريقيا.

وأضاف سيف الدين الجزيري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«هدفي هو التتويج بالدوري والكأس ودوري الأبطال، مع الفارس الأبيض، واتمنى أن أكون إضافة كبيرة للفريق».

وأوضح الجزيري، إن الزمالك يبحث عن حل لإشراكه في النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال، واستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها الأندية بسبب جائحة كورونا، من أجل قيده بالقائمة الإفريقية.

وأكمل:«مسئولو الزمالك وعدوني بحل للدخول في القائمة الإفريقية، وهذا ما أسعدني كثيرا، خاصة وأن مشاركتي مع المقاولون العرب بالونفيدرالية تمنع ذلك».

وتابع: «مصطفى محمد لاعب جيد وسيكون على قدر المسئولية في جالاتاسراي، واحترم قرارات باتشيكو بعدم دخولي في قائمة مباراة المحلة، لكني مستعد للمشاركة في أي وقت».