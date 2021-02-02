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مدرب الإسماعيلي: علاقتي مع بابل مثل «الأب وابنه».. حققت معه 6 بطولات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين.

وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين، لكننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة جيدة ومليوني مشجع خلفنا».

وأكمل: «سأبذل أقصى ما لدي للحصول على مركز متقدم بالدوري وتحسين النتائج».

وتابع: «علاقتي مع الأنجولي آري بابل مثل الأب وابنه، حققت معه 6 ألقاب في فريق أول أغسطس، أعد جماهير الاسماعيلي بأنه سيتألق».

وعن صلاح: «من أفضل اللاعبين في العالم بعدما توج بالدوري والأبطال مع ».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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