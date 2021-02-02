شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: علاقتي مع بابل مثل «الأب وابنه».. حققت معه 6 بطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين.

وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين، لكننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة جيدة ومليوني مشجع خلفنا».

وأكمل: «سأبذل أقصى ما لدي للحصول على مركز متقدم بالدوري وتحسين النتائج».

وتابع: «علاقتي مع الأنجولي آري بابل مثل الأب وابنه، حققت معه 6 ألقاب في فريق أول أغسطس، أعد جماهير الاسماعيلي بأنه سيتألق».

وعن صلاح: «من أفضل اللاعبين في العالم بعدما توج بالدوري والأبطال مع ليفربول».