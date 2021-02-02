شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك: المركز الثاني بالنسبة لنا أخير.. وهذا موقف ساسي من التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن ناديه يسعى بكل تأكيد لحصد لقب الدوري الممتاز هذا الموسم وليس المركز الثاني لأنه بالنسبة للأبيض كأنه الأخير

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك في تصريحات هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة اون تايم سبورتس: فرجاني ساسي ملتزم بعقده مع الزمالك ونسعى لحسم ملف التجديد؛ كما أن ساسي لاعبا في الزمالك ومستمر مع النادي

واستكمل عبدالله كاشفا تفاصيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي: برتوكول التعاون ينص على بناء فرع للنادي والاستاد لخدمة جماهير وأعضاء النادي وتم الاتفاق مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي بأكتوبر