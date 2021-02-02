شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصطفى محمد: الأهلي لم يفاوض اللاعب.. وأتمناه في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد يحيي وكيل اللاعب مصطفى محمد المنتقل حديثا من الزمالك ‏الي جالطة سراي التركي حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم ‏اللاعب خلال الفترة الماضية ‏

وقال أحمد يحيي وكيل اللاعبين في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر ‏عبر قناة اون تايم سبورتس أن الأهلي لم يكن في صورة المفاوضات مع ‏مصطفى نهائيا وبيراميدز كان مجرد كلاما لم يرقى لحسم بشكل جاد ‏

وأضاف وكيل مصطفى محمد في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر: ‏مصطفى محمد تعرض لضغوط بسبب رغبته في الاحتراف ولم يكن يرغب ‏في الاستمرار بالدوري المصري ‏

واستكمل: حلمي أن يلعب مصطفى محمد في ريال مدريد.. كمان الأجواء ‏في تركيا سهلة على مصطفى محمد وسينسجم سريعا وهذا ما يسهل مشواره ‏مستقبلا في أوروبا ‏

وكشف وكيل اللاعبين: مصطفى محمد موجود في قائمة جالطة سراي استعدادا لمباراة الغد موضحا أن أجواء الاستقبال لمصطفى محمد من المطار حتى النادي كانت رائعة