شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصطفى محمد: الأهلي لم يفاوض اللاعب.. وأتمناه في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد يحيي وكيل اللاعب مصطفى محمد المنتقل حديثا من الزمالك الي جالطة سراي التركي حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب خلال الفترة الماضية
وقال أحمد يحيي وكيل اللاعبين في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة اون تايم سبورتس أن الأهلي لم يكن في صورة المفاوضات مع مصطفى نهائيا وبيراميدز كان مجرد كلاما لم يرقى لحسم بشكل جاد
وأضاف وكيل مصطفى محمد في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر: مصطفى محمد تعرض لضغوط بسبب رغبته في الاحتراف ولم يكن يرغب في الاستمرار بالدوري المصري
واستكمل: حلمي أن يلعب مصطفى محمد في ريال مدريد.. كمان الأجواء في تركيا سهلة على مصطفى محمد وسينسجم سريعا وهذا ما يسهل مشواره مستقبلا في أوروبا
وكشف وكيل اللاعبين: مصطفى محمد موجود في قائمة جالطة سراي استعدادا لمباراة الغد موضحا أن أجواء الاستقبال لمصطفى محمد من المطار حتى النادي كانت رائعة
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