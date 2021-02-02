شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون عن فشل صفقة رامي ربيعة: موافقة الخطيب تأخرت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب سبب عدم التعاقد مع رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي أمس قبل غلق باب القيد

وقال محسن صلاح في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورتس الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر: الوقت لم يسعفنا في ضم رامي ربيعة؛ وأعتز كثيرا برامي ربيعة وموافقة كابتن الخطيب جاءت متأخرة جدا

وأتم رئيس المقاولون العرب:«كنا في أشد الحاجة لرامي ربيعة لكن ضيق الوقت حرمنا من إتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور».