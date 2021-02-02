شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ نتائج الزمالك مع صافرة الحكم محمد الحنفي قبل مباراة غزل المحلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، عن اسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيمياً لمحمد الحنفي.

ويلتقي الزمالك بالمحلة مساء غد الثلاثاء بالجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

أدار الحنفي 27 مباراة للزمالك عبر تاريخه التحكيمي استطاع خلالها الفريق الأبيض من تحقيق الانتصار في 17 مناسبة منهم أخرهم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثامنة من الدوري هذا الموسم، والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.

وتعتبر أشهر انتصارات الزمالك مع صافرة الحنفي، التي جاءت في مواجهة الأهلي بقمة الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018، وهو أول انتصار للفارس الأبيض في قمة الدوري منذ 11 عاماً.

ويحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي.