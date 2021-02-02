عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميلان وليفربول يتصدران أبرز صفقات ميركاتو يناير 2021

الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365

لعب ناديا ميلان وليفربول الدور الأبرز خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير/كانون الثاني الحالي، بضم عدد من اللاعبين المميزين.



وأحجمت عدة أندية كبيرة عن إتمام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، الذي أغلق في دوريات أوروبا الكبرى، مساء الإثنين، وذلك بسبب الأزمة المالية التي ضربت كرة القدم، جراء تداعيات تفشي جائحة كورونا.

وفيما يلي نستعرض أبرز الصفقات التي تم إبرامها خلال ميركاتو يناير/ كانون الثاني 2021، ويأتي على رأسها الوافدون الجدد لميلان وليفربول.

ميلان يبرم 3 صفقات

تعاقد ميلان مع الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش لتعزيز خط الهجوم، وذلك في صفقة انتقال حر، حيث أن اللاعب لم يكن مرتبطا بأي نادٍ منذ فسخ عقده مع الدحيل القطري في الصيف الماضي.

وضم ميلان صفقتين على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، بالتعاقد مع المدافع الكندي فيكايو توموري قادما من تشيلسي، فضلا عن لاعب الوسط الفرنسي سواليهو ميتي من تورينو، علما بأن "الروسونيري" يمتلك أحقية شراء الثنائي بنهاية الموسم.

ليفربول يحل أزمة الدفاع

يعاني دفاع ليفربول من لعنة الإصابات التي تسببت في إبعاد فيرجيل فان دايك وجو جوميز، فضلا عن تكرار إصابة جويل ماتيب مؤخرا، ما دفع النادي لمخالفة خططه السابقة بعدم الدخول في الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل حل أزمة الدفاع.

وتعاقد حامل لقب الدوري الإنجليزي مع المدافع بن ديفيز قادما من بريستون نورث إند، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في صفقة قدرت الصحافة الإنجليزية قيمتها بـ2.5 مليون جنيه إسترليني.

كذلك أنهى ليفربول صفقة التعاقد مع مدافع آخر هو أوزان كاباك، على سبيل الإعارة من شالكه الألماني حتى نهاية الموسم مقابل نصف مليون جنيه إسترليني، مع خيار الشراء بـ30 مليون جنيه إسترليني، بحسب التقارير الصحفية.

تحركات محدودة

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الشاب موسى ديمبلي، على سبيل الإعارة من أولمبيك ليون الفرنسي حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء، وذلك في أعقاب فسخ عقد دييجو كوستا بالتراضي.

فيما عزز أرسنال خط وسطه بالتعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد قادما من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مانشستر يونايتد قام بشراء الجناح الإيفواري الشاب أماد ديالو مقابل 21 مليون يورو، قادما من أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وحتى الآن يلعب صاحب الـ18 عاما مع فريق تحت 23 عاما، ولم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول.