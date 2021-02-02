شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الغولف في قلب السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستعد المملكة لاحتضان النسخة الثالثة من بطولة السعودية الدولية للغولف، وسط اهتمام إعلامي رياضي دولي كبير في الفترة من 4-7 فبراير على أرض ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، إذ ستقوم 30 قناة ببث مجريات البطولة عالمياً لأكثر من 329 مليون مُشاهد في 6 قارات «أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا»، حيث تتاح لهم فرصة متابعة نخبة لاعبي الغولف ممن حققوا أكثر من 350 انتصاراً في بطولات الجولة الأوروبية وبطولات جولة PGA وبينهم 12 حاملا للقب، وهم يتنافسون على لقب بطولة السعودية الدولية وجوائزها البالغة 3.5 مليون، وتعد أحد أكبر الجوائز في بطولات الجولة الأوروبية. وكانت نسخة العام الماضي شهدت تغطية إعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد ساعات التغطية التلفزيونية أكثر من 2622 ساعة.

وستقوم القناة السعودية الرياضية بنقل مجريات البطولة، حيث ستقوم ببث 20 ساعة مباشرة للحدث العالمي الأكبر في رياضة الغولف على مستوى الشرق الأوسط. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لغولف السعودية والاتحاد السعودي للغولف ماجد السرور: «هذه هي النسخة الثالثة للبطولة، ونحن الآن أكبر من أي وقت مضى من حيث قوة الأسماء المشاركة. كنا نتمنى أن تتواجد معنا الجماهير ولكن سيتمكن الملايين حول العالم من متابعة أفضل اللاعبين وهم يتنافسون في هذا المكان الرائع». وأضاف السرور: «مشاهدة رياضة الغولف من قبل أكبر عدد ممكن يدعم رؤيتنا في ترسيخ مملكتنا على خارطة الرياضة عالمياً، كما يساعد في أن يُظهر للمجتمع المحلي مدى شعبية هذه الرياضة على المستوى العالمي».