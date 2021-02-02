شكرا لقرائتكم خبر عن فرج الهلال يغيب شهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد تأكد إصابة لاعب الهلال سلمان الفرج بقطع في أربطة المفصل وقطع بأربطة الساق، إثر التحامه القوي مع لاعب النصر بيتروس في مباراة «السوبر» السعودي التي أقيمت السبت الماضي على ملعب الملك فهد بالرياض، وانتهت بفوز النصر 3/0، فإن اللاعب سلمان الفرج سيجري عملية جراحية لتثبيت الرباط بين عظمتي الساق، ثم برنامج تأهيلي لمدة 8 أسابيع.

يذكر أن الأطباء طالبوا الفرج باستخدام العكاز لمدة أسبوع حتى لا تتفاقم الإصابة. وبهذا تأكد غياب الفرج في الجولات الـ10 القادمة أمام كل من؛ أبها‏، العين ‏، ضمك‏، الاتفاق‏، النصر‏، الفتح ‏، الرائد‏، الوحدة ‏، القادسية، الاتحاد. وفي حال عدم جاهزيته لما تبقى من مباريات الدوري، فإن الفرج مع الهلال قد انتهى موسمه، كون فترة العلاج طويلة قد تتجاوز الشهرين.