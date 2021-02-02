شكرا لقرائتكم خبر عن «نادر» يقترب من أندية الكبار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بات مدافع نادي أبها نادر الشراري قريباً من حسم مصيره الاحترافي بعد دخوله الفترة الحرة «6 أشهر» الأخيرة من عقده، إذ تشير مصادر خاصة لـ«الخليج 365» إلى أن اللاعب تلقى عروضاً احترافية قوية من ثلاثة أندية كبيرة أبرزها عرض نادي الشباب بالإضافة إلى عرض ناديه أبها ومن المتوقع أن يوقع الشراري عقده الاحترافي الجديد في الأيام القريبة القادمة مع أحد الأندية الكبيرة بعد دراسة العروض المقدمة مع وكيل أعماله عبدالله مجرشي.

يذكر أن نادر الشراري يعد واحداً من أبرز المواهب الدفاعية القادمة وسطع نجمه مع نادي أبها بعد شرائه من نادي العروبة بعقد يمتد لموسم ونصف وبات مطمع الأندية بعد دخوله الفترة الحرة خلال الـ 48 ساعة الماضية نظير تميز مستوياته المميزة في خط الدفاع والتي على إثرها اقتحم تشكيلة الجولة في أكثر من مرة.