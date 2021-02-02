شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي ينتظر إشارة هاسيك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ينتظر مهاجم الرائد عبدالرحمن الغامدي إشارة المدرب هاسيك من أجل المشاركة مع الفريق في ما تبقى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد اكتمال جاهزيته الفنية لخوض المباريات، إذ يسعى الغامدي لاستعادة بريقه من خلال تجربته الاحترافية مع رائد التحدي، عقب الانضمام رسميا لصفوف الفريق خلال يناير الماضي، وقيده في الكشوفات الرسمية مع بدء فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد نهاية عقده مع الاتحاد. ويطمح الغامدي لمواصلة الركض الكروي، والتأكيد على أنه ما زال قادرا على العطاء، عقب التوقيع مع الرائد برئاسة فهد المطوع الذي يراهن على نجاح اللاعب في تجربته الاحترافية مع رائد التحدي.