شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يطوي صفحة السوبر ويجهز اللاعبين بالمكافآت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأ النصر استعداداته الدورية لاستئناف الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سيبدأ أول لقاءاته أمام التعاون على ملعب مرسول بارك في ساحة النصر يوم الخميس القادم. ويسعى الكرواتي ألين هورفات، لإخراج اللاعبين من نشوة الانتصار العريض الذي تحقق مؤخرا على غريمه التقليدي الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي بثلاثية نظيفة. وسيعمد هورفات إلى تجهيز اللاعبين حمدالله، وبيتي مارتينيز، وأيمن يحيى، لياقيا بشكل أكبر للاستفادة منهم في لقاء التعاون الدوري، في ظل عدم جاهزيتهم اللياقية بشكل كامل بعد عودتهم من الإصابة، ومشاركة حمدالله ومارتينيز في منتصف الشوط الثاني من لقاء الهلال.

من جهة أخرى، تسعى إدارة النصر إلى تسديد الرواتب المتأخرة للاعبين والعاملين في النادي، لتقليص الالتزامات المالية التي منعت النصر من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي. وتنتظر إدارة النصر تلقي الخزينة الصفراء دعما ماديا من أعضاء الشرف الداعمين، إضافة إلى مكافأة بطولة السوبر المقدرة بمليوني ريال، وكذلك 700 ألف من شركاء النصر. ولم تعلن إدارة النادي عن مكافأة اللاعبين بمناسبة تحقيق بطولة السوبر حتى الآن.