شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باللجنة التنفيذية بالزمالك: ساسي لم يشترط على الإدارة لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أن التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لم يشترط على الزمالك لتجديد تعاقده.

وقال إبراهيم عبد الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فرجاني ساسي لاعب فى الزمالك ومستمر فى النادى، وكل الأرقام التى أثيرت حول طلباته غير صحيحة، وما هى إلا اجتهادات للوكلاء، وفرجانى لم يشترط على الزمالك".

وأضاف عضو نادى الزمالك: "تم الاتفاق مع الإنتاج الحربي على بناء فرع أكتوبر واستاد الزمالك لخدمة جماهير وأعضاء النادي، ونادى الزمالك مصدر السعادة للشعب المصرى".

وتابع: "إن الصفقات التي تعاقدنا معها كانت بأمر من باتشيكو وبناءً على ترشيحاته، وهو الذى منح اللاعبين الذين خرجوا من الفريق الفرصة للمشاركة مع أندية أخرى؛ بسبب صعوبة مشاركتهم في الفترة الحالية مع الأبيض".

واختتم عضو نادى الزمالك: "الزمالك لا يعرف سوى البطولات والمركز الثانى مثل الأخير، ومستمرون في دعم الفريق لتحقيق كل البطولات التي يشارك فيها".