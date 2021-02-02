شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: رسالتى للرئيس السيسي أكدت اهتمام قيادة الدولة بكل الرياضات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، أن رسائل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للإشادة بمنتخب الفراعنة فى بطولة العالم "مصر 2021" كشفت اهتمام الدولة بقوة للرياضة، مشيرا إلى أنها تعد رسالة قوية وحافزا للأجيال المقبلة.

وقال هشام نصر، خلال ندوة تكريم الخليج 365 للمنتخب على الأداء المبهر فى المونديال، إن أداء منتخب اليد فى المونديال نجح فى تسليط الضوء على كرة اليد والتفاف الشعب حول الفراعنة، متمنيا استمرار هذا الاهتمام باللعبة مستقبلا.

وأشار نصر إلى أن المنتخب كان لديه طموح كبير منذ البداية، وأن اختيار مجموعة مصر فى القرعة مبنى على تاريخ المواجهات وحالة المنتخبات فى البطولة، وأن المديرالفنى للمنتخب باروندو جارسيا اختار القرعة وفقا لطموح التأهل إلى ربع النهائى.

وطالب نصر الجماهير وعشاق كرة اليد بعدم التعليق على منتخب مصر أمام الدنمارك، قائلا: "كانت مواجهة للتاريخ"، ونجحت فى إعطاء اللاعبين درس المقاتلة حتى الثوانى الأخيرة.

وعن التنظيم، قال نصر إن البطولة نجحت على كافة الأصعدة، وخاصة من الناحية السياسية والاقتصادية، فى ظل التسويق لمصر فى عدد من الدور الأوروبية، من خلال هذا الحدث العالمى الذى أقيم بنظلم الفقاعة التى أبهرت جميع الوفود المشاركة، قائلا إن الحاجات الإيجابية التى ظهرت لم تظهر فى البطولة، ولكن الوفود حضروا بها من بلادهم.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.