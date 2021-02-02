شكرا لقرائتكم خبر عن بوغطاس الأقرب لتعويض رحيل أسامة جلال عن إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بدائل أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبي، والذى رحل إلى نادي بيراميدز قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بساعات معددوة.

ويمتلك إنبي مجموعة من اللاعبين المميزين في الخط الخلفى، والقادرين على تعويض رحيل أسامة جلال، مثل رامي صبري وزياد بوغطاس وإبراهيم يحيى وهشام عادل ويعد التونسي بو غطاس هو الأقرب لتعويض جلال في التشكيل الأساسي.

ومن ناحية أخرى رفض عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال أسامة جلال مداف الفريق البترولى والمنتخب الأولمبي إلى بيراميدز، موضحا أن سرية العقد تمنعه من البوح بأى تفاصيل.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن كل ما يثار عن الأرقام التي دُفعت في الصفقة غير صحيحة، لافتا إلى أن الفريق البترولى قرر بيع اللاعب بناء على رغبة حلمى طولان المدير الفني.

وشارك المدافع الشاب أسامة جلال لأول مرة فى تدريبات فريق بيراميدز صباح الإثنين، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد إتمام انتقاله بالأمس لصفوف النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة 11 من الدوري الممتاز.

وأنهى بيراميدز صفقة انتقال أسامة جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل فى اليابان، ليصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز بداية من انتقالات الشتاء.

وشارك أسامة جلال في التدريب الأول للفريق بعد قيده محليا وأفريقيا، وسط حفاوة بالغة من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والترحيب باللاعب الشاب.