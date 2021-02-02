شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية 3 حالات كورونا بين لاعبى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق السكندرى أمس أثبتت أستمرار إيجابية 3 حالات والمباراة القادمة أمام مصر المقاصة في موعدها ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لعا غدا الاربعاء والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب فى تمام الساعة الخامسة مساءا.

وأوضح محمد مصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية، أن هدفنا هذا الموسم هو تحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي ونمتلك كل الإمكانيات لتحقيق ذلك حيث يتواجد جهاز فنى بقيادة حسام حسن قادرين على حسم مركز ذمن المربع الذهبى والمشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل .

وجاء الـ 10 لاعبين الذين تحولت عينتهم من إيجابية إلى سلبية كالتالى: سيسيه، روماريو ، أحمد راشد، عماد السيد، محمود رزق، حسام عاشور، خالد قمر، كريم يحيى، كريم ممدوح، أحمد حجى، بينما استمرات إيجابية كل من: محمد عطوة، أحمد نبيل (مانجا)، فوزى الحناوى، عبد السميع (سيمو)، هشام صلاح، ومصطفى إبراهيم.

حالة من التفاؤل تشهدها أرجاء نادى الاتحاد السكندرى وخاصة الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة حسام حسن عقب عوده خماسى الفريق بعد غياب دام لأكثر من 10 أيام وهم حسام عاشور ومحمود رزق ورزاق سيسيه وعماد السيد وكريم ممدوح.

وطلب حسام حسن من الجهاز الطبى تجهيزاللاعبين لضمان وجودهم خلال المباراه القادمة أمام المقاصة الاربعاء المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

ويتابع الجهاز الطبى حالة جميع اللاعبين الآخرين للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كان محمد مصيلحى رئيس النادى قد فتح خطوط اتصال متصله لمدة 24 ساعة مع ابراهيم حسن مدير الكرة وعمروالأشلم مدير الملف الطبى بالنادى لمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى.