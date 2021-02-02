شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن: تحمست للانضمام إلى الإسماعيلى وفخور بما قدمته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حسن لاعب سيراميكا المعار إلى الإسماعيلى، أن الجميع لديه رغبة فى عبور الدراويش المحنة الأخيرة وإن إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة بشكل كبير ورغم أنه لم يشارك لضيق الوقت إلا أنه استفاد الكثير ويسعى العودة للفريق فى فورمات أفضل مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا سيحقق مركزا متقدما فى الدورى هذا الموسم.

وأضاف محمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية إلى أنه فخور بما قدمه مع الزمالك مشيرا إلى أنه كان هناك حالة سوء توفيق واجهته مع الفريق الأبيض خاصة أن السويسرى كريستيان جروس كان يعتمد على 11 لاعبا فقط وحتى تغييراته كانت معروفة للاعبين.

وافق مسئولو سيراميكا على إعارة محمد حسن لاعب خط وسط الفريق لصفوف الاسماعيلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بدون مقابل فى إطار دعم الدراويش فى أزمته الأخيرة، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى صفوف الفريق الأصفر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لانتشال الدراويش من عثراته.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع كرة القدم، تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادى.