شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار: لم أستوعب حجم متابعة الجماهير للبطولة.. ومهمة حارس المرمى صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عصام الطيار، حارس منتخب مصر لكرة اليد، أنه لم يتخيل حجم المشاهدات والمتابعات من الجماهير لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر.

وقال محمد عصام الطيار، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر، فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فكرة أننا نلعب رميات الجزاء من الحاجات الصعبة في كرة اليد، بعد التعادل في الشوطين الإضافى، فهى من الأمور غير الواردة في المباريات، ولكنها حصلت معانا".

وأضاف: "لم أتخيل عدد المتابعين والجماهير التي كانت تتابع البطولة، وعرفته بعد الخروج من البطولة بعد مقابلة الناس في الشارع، وكل الناس عرفانى ومتحمسين معانا وحاسين بما قدمناه".

وتابع: "بداياتى كانت مع كرة اليد كانت في الأهلى، وكانت بروح ألعب مع زملائى في المدرسة، وكانوا بيقولوا محمد مالوش فيها، وكانوا بيوقفونى جون، ومن هنا بدأت واشتغلت على نفسى وتدرجت فى مراحل فرق الأهلي حتى الآن".

واستطرد: "لو رجع بى الزمن لن أكون حارس مرمى؛ لأنها مهمة صعبة جدا، وقبل كل مباراة بقوم بمذاكرة اللاعبين وكيفية تسديداتهم والزوايا التي يفضلون التسديد فيها".

واختتم: خضنا مباراة الدنمارك بهدف الفوز والوصول إلى ربع النهائى، وكنا سعداء بربط الجمهور لرمية جزاء محمد سند بركلة جزاء محمد صلاح صاحبة التأهل لكأس العالم".