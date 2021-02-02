شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى الزمالك الصاعد يروى كواليس صدمة كورونا لمنتخب الشباب في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عطية، حارس مرمى شباب الزمالك، الذي تم تصعيده مؤخرا إلى الفريق الأول بالنادي وقيده في القائمة الأفريقية، عن كواليس معسكر منتخب الشباب الذي أقيم في تونس، للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب قد تعرض للإقصاء من البطولة، بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه، وقال عطية في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: خضعنا لمسحة كورونا مع المنتخب، ولكن وجدنا الطبيب يقول إن هناك 13 حالة إيجابية، وبعد ذلك أبلغني أنني إيجابي ودخلنا مباراة تونس، ووجدناهم أخرجوا حمزة علاء حارس المرمى أثناء التسخين قبل المباراة وقالوا له أنت إيجابي، وكان هذا الموقف غريبا.

وأضاف: أعتقد أن التعقيم في الفندق لم يكن مناسب، وكان هناك أعداد كبيرة، حتى في المصعد الخاص بالفندق وفي كل خطوة تجد الفيروس منتشر.

وتابع: كابتن مدحت عبد الهادي أول من أخبرني بعقد احترافي بعد التصعيد للفريق الأول.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وضمت كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - ياسين مرعى

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر

وينضم للقائمة أحمد عيد وياسين مرعى فى خط الدفاع، كما غاب التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الأولى، وغياب شيكابالا لشعوره بآلام أسفل الظهر.