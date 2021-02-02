شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري: علي معلول نصحنى بالانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى سعد الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، والمنتقل حديثا للقلعة البيضاء من صفوف المقاولون العرب، أنه تلقى نصائح من التونسى علي معلول لاعب الأهلي، وفرجانى ساسي لاعب الزمالك، بالانضمام للقلعة البيضاء.

وقال مهاجم الزمالك الجديد، في تصريحات مع عمر الأيوبى في تليفزيون الخليج 365، إنه تلقى عروضا مغرية من ناديى الكويت والقادسية الكويتيين وبيراميدز المصرى، ولكنه لم يفكر لحظة واحدة عندما وصله عرض الزمالك عن طريق أحد مسئولى الكرة بالنادى الأبيض، واختار الزمالك بدون تفكير.

وأضاف الجزيري أن الزمالك ناد كبير، وأحد قلاع الكرة فى أفريقيا والانضمام له يحقق الكثير من مشروعاتى الكروية، وسيكون الأبيض بوابة لدعمه في التواجد باستمرار فى صفوف المنتخب التونسى خلال الفترة المقبلة.

وكشف الجزيري أنه تلقى اتصالات كثيرة من جمهور ناديه الأسبق الأفريقى التونسى، وطالبوه بالانضمام للزمالك باعتباره من كبار أفريقيا ووجوده فى صفوفه شرف كبير لأى لاعب.