شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصطفى محمد: اللاعب فى قائمة جالطة سراي لمواجهة بشاك شهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركى، عن سعادته بالاستقبال الرائع الذى قام به بطل تركيا واستقبال الجماهير تليق بقيمة مهاجم منتخب مصر.

وقال أحمد يحيى في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عرض جالطة سراى التركى جاله من فترة طويلة وليس الأسبوع الماضى، وأنا وكيل مصطفى محمد منذ كان ناشئا في الزمالك وكل الإعارات التي خرج لها مصطفى محمد كان تحت إشرافى".

وأضاف أحمد يحيى: "مصطفى محمد كان يريد الرحيل إلى سانت إيتيان ولكن الزمالك وافق على عرض جالطة سراى، والاستقبال هنا والأجواء التي وضعها النادى التركى لمصطفى محمد كانت رائعة والجماهير هنا فرحان بالتعاقد معه".

وتابع وكيل مصطفى محمد: "4 ملايين دولار قيمة بيع مصطفى محمد لجالطة سراى والإعارة بـ2 مليون يورو، ومصطفى محمد موجود في قائمة جالطة سراى استعدادا لمباراة الغد أمام بشاك شهير".

وأوضح أحمد يحيى: "مصطفى محمد لا يفكر إلا في الاحتراف ولم يسمع أي عروض من مصر لأنه لم يكن عنده رغبة في البقاء في مصر، وبداية احتراف مصطفى محمد في مكان كبير قد تفتح له الطريق للوصول لأعلى مكان وأنا أرى أن تركيا أفضل مكان له في الوقت الحالي وسينسجم سريعا وأتمنى احترافه في برشلونة أو ريال مدريد".