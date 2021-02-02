شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة أسوان وسيراميكا باستاد بتروسبورت، ومباراة الجونة والإنتاج الحربى على ستاد خالد بشارة، ومباراة غزل المحلة والزمالك على استاد غزل المحلة، ومباراة المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة أسوان وسيراميكا

تقام مباراة أسوان وسيراميكا فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت في مواجهة يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز سيراميكا على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من 9 مباريات فاز في 2 وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 9 اهداف ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 9 ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة الجونة والإنتاج الحربى

تقام مباراة الجونة والإنتاج الحربى في الثانية والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج من المصرى البورسعيدى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 6، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 5 نقاط جمعها من 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك

تقام مباراة غزل المحلة والزمالك في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد غزل المحلة، الفارس الأبيض في أفضل فتراته في الآونة الأخيرة، وقد كللها بانتصار عريض وممتع على مصر المقاصة برباعية، الأمر الذى منحه صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي، الأهلي.

أما غزل المحلة ربما اللقب المناسب له هو ملك التعادلات، إذ تعادلوا في خمس مباريات وفازوا في واحدة فقط مع الهزيمة في خمسة آخرين، ليتواجدوا بالقرب من صراع الهبوط، وتحديدًا بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والبنك الاهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر البنك الاهلى بثنائية دون رد من الطلائع بنفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.