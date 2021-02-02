شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: متمسكون ببقاء ساسي رغم تألق عاشور ونسعى لتأمين المبلغ المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مسئولى القلعة البيضاء يستهدفون تأمين المبلغ المتفق عليه مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال الساعات المقبلة لتجديد تعاقده.

وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة الزمالك: متمسكون باستمرار فرجاني ساسي إلى أبعد حد، لأننا نعلم قدر قيمته الفنية وحب جماهير الزمالك له، ورغم تألق إمام عاشور إلا أننا مقتنعون بأننا نحتاج إلى كلا اللاعبين، نحتاج الشباب والخبرة، وتأمين المبلغ المطلوب لتجديد فرجاني سيكون نقطة الانطلاق للتجديد، والأمور قريبة.

وأضاف: الفريق الذى ينافس على بطولة يتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي، والزمالك في الموسم الماضي أهدر نقاطا كثيرة أمام فرق أقل، وفقدنا نقطتين أمام أسوان في الموسم الجاري، ولكننا نتصدر المسابقة بفارق نقطتين على الأهلي، والأهلي الآن في كأس العالم للأندية ونسعى إلى استغلال ذلك في الابتعاد بالصدارة.

وتابع: أخر 48 ساعة كانت حاسمة في الزمالك سواء فيما يتعلق بالصفقات التى تمت وأيضاً البرتكول الذى تم مع وزارة الانتاج الحربي، بالأمس تم توقيع بروتكول التعاون بين الطرفين، وهو ما يعني أن وزارة الانتاج الحربي بما تمتلكه من إمكانيات هائلة ستكون في خدمة الزمالك كما هي مع جميع أندية مصر، وهذا سيكون نقلة نوعية كبيرة في تاريخ النادي، وفي فترة وجيزة سيبدأ العمل في هذا المشروع.

واستطرد: آن الآوان للتوسعات لاستيعاب جميع الأعضاء الراغبين في الانضمام للزمالك، وهذا سيكون مصدر دخل كبير للنادي، والزمالك يسير بخطى واثقة نحو آفاق رحبة.

وأردف: إنهاء صفقة مثل مروان حمدي في 48 ساعة بعد تسجيل هدف في الزمالك، يعد إنجازا، واحترمنا تعاقد مروان والجزيري مع أنديتهما حتى اللحظات الأخيرة، وتحدثنا مع أنديتهما لأن الزمالك لا يدخل إلا من الباب الرسمي والكبير.

واختتم: بعد منح الفرصة لمصطفى محمد للاحتراف كان من الضروري أن نعوضه بمهاجم واثنين لأننا نواجه الكثير من التحديات.