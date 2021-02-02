شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أوباما مظلوم فى المنتخب.. وشيكابالا أصبح قائدا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد جلال مدرب الزمالك السابق أنه صمم على ضم أمام عاشور للفريق الأبيض رغم تمسك فريقه وأحمد فتوح أفضل ظهير حاليا فى مصر به، قائلا "صممت على تواجد أمام عاشور معنا فى الزمالك رغم تمسك فريقه به ولكنى كنت أراه مستقبل الأبيض وأطالبه فقط بالهدوء فهو حماسى بشكل كبير ومازال يكتسب الخبرات ولكن أريده أن يكون أهدأ من ذلك".

وأوضح خالد جلال خلال تصريحات تلفزيونية أن يوسف أوباما صانع العاب فريق الزمالك يقع عليه ظلم كبير بسبب عدم ضمه لمنتخب مصر رغم تألقه مع الفريق الأبيض وتحقيق أكثر من بطولة معهم خلال الفترة الماضية.

وأشار خالد جلال أن الاستقرار من أهم أسباب نجاح الزمالك مع البرتغالى جايمى باتشيكو، متمنيا أن يحدث ذلك مع المدربين المصريين ومحمود عبد الرازق شيكابالا تغير كثيرا وأصبح قائدا بحق حتى لو شارك لمدة دقيقة واحدة فقط وأنه عندما عرض عليه عودة شيكابالا قال أن المهم تقبل اللاعب لقراره سواء بالمشاركة أم لا، مشيرا إلى أنه أثبت للجميع أنه قائد داخل وخارج الملعب.

وأختتم خالد جلال أن نجاح بطولة العالم لكرة اليد فى الظروف الراهنة يحسب للدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة.