شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الأهلى مركز فى مباراة الدحيل.. ولا تفكير فى مواجهة البايرن الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن بعثة النادى الأهلى واللاعبين أجروا مسحة كورونا احتياطية اليوم، ومن المقرر أن تظهر نتيجتها خلال ساعة، موضحا أنه سيتم عمل مسحة أخرى للاعبين والبعثة يوم الأربعاء المقبل وهى المسحة الخاصة بمباراة الأهلى والدحيل القطرى.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال برنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بى سي مصر، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى الذى كشفت مسحة كورونا له إيجابيتها حالته جيدة ومتواجد بالعزل .

وبشأن ماذا يفعل اللاعبين خلال يومهم، قال طارق قنديل، إن اللاعبين يقضون يومهم خلال الجيم والاستراحات الخاصة بهم بجانب التدريبات، مستطردا: لا يوجد أي لاعب يفكر في مباراة بايرن ميونخ على الإطلاق، وكل التفكير على مباراة يوم الخميس المقبل، فالأهلى تعود في مثل تلك البطولات أن يكون التركيز في المباراة الأولى وبعد تخطيها سيكون لكل حادث حديث.