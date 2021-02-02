شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيـد: أُفضل محمد شريف على بواليا فى تشكيل الأهلي أمام الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ضياء السيد، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، بأنه يفضل البدء بمحمد شريف في قيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل الخميس المقبل في افتتاح مونديال العالم للأندية.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: ''لم أشاهد فريق الدحيل حتى الآن ولكن المباراة ستكون صعبة باعتباره حامل لقب الدوري القطري ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين و أُفضل الإعتماد على الثلاثي محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في قيادة الخط الأمامي للأهلي ولم يتم الدفع بوالتر بواليا".

وعلى جانب آخر عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل‏ التي تقام الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم، بالإضافة إلى تحفيظ ‏اللاعبين بعض الواجبات المكلفين بها في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

كما انتظم حسين الشحات لاعب الفريق في تدريبات الكرة بالفريق مساء الإثنين، وتعافى اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية.. وكان الشحات في شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات الجماعية للفريق.

وانتظم محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، في تدريبات الكرة اليوم، ونفذ هاني برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، تلك التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري قبل مغادرة القاهرة.

فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء خلال مران الفريق الثالث في قطر، وشهدت التدريبات تركيزا شديدا من جانب الحراس الأربعة وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم داخل مقر إقامتها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية.