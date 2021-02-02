شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصطفى محمد يكشف موعد مشاركة اللاعب فى أول مباراة له مع جالطة سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يحيى وكيل المهاجم المصرى مصطفى محمد، إن اللاعب تم استقباله فى إسطنبول خلال مشاركته في تدريبات نادى جالطة سراى التركى وكان الاستقبال ضخما، وكان هناك احتفاء كبير به، موضحا أنه أجرى الكشف الطبي مع النادى التركى اليوم.

وأضاف وكيل المهاجم المصرى مصطفى محمد، خلال برنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بى سى مصر، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: انتهينا من الكشف الطبي للاعب خلال ساعة واحدة وشارك اليوم في التدريبات، وهناك قنوات عربية قامت بتغطية استقبال مصطفى محمد خلال مشاركته في النادى.

وتابع وكيل المهاجم مصطفى محمد، أن اللاعب سيشارك في مباراة فريقه المقرر لها الثلاثاء، ولكنه سيكون ضمن قائمة الاحتياطي.