شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: 20 دقيقة أفسدت صفقة رامي ربيعة.. ونأمل حسمها فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أنه اتفق مع الأهلي على ضم رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر، موضحا أن التأخر لمدة 20 دقيقة فقط أفسد إتمام الصفقة.

وقال عادل فتحى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس: "رغم تواجد الأهلي في قطر للمشاركة في مونديال الأندية، إلا أن مسئولى الفريق تعاونوا معنا لإتمام انتقال رامي ربيعة لكن الوقت لم يسعفنا لإنهاء الصفقة".

وأضاف: "الصفقة ما زالت قائمة، الاتفاق جار مع الأهلي ونأمل إتمام الصفقة في الانتقالات الصيفية".

وتابع المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب: "بالنسبة لصفقة انتقال الجزيري للزمالك فتمت لأنه العرض الأفضل والأنسب للاعب وللمقاولون".

واستطرد: "تلقينا عرضا من القادسية الكويتي لضم سيف الجزيري لكننا لو نوافق على العرض المقدم، ورأينا أن عرض الزمالك الأفضل فأتممنا الصفقة".

ونفى عادل فتحي رحيل عماد النحاس عن الفريق، قائلا: "عماد النحاس مستمر مع الفريق ولا صحة مطلقا للشائعات التي ترددت عن رحيله".

كان رامي ربيعة قد وقع على عقود انضمامه إلى المقاولون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي، إلا أن غلق باب القيد حال دون تمكن المقاولون من إدراج اللاعب على قائمته المحلية لتنتهي عملية ضم اللاعب بالفشل.