شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى الأسبوع الحادى عشر من عمر الدوري العام، واختارت اللجنة الحكم الدولى محمد عادل لمباراة أسوان وسيراميكا، وأحمد جمال لمباراة الجونة والانتاج الحربي، والحكم محمد الحنفي لمباراة غزل المحلة والزمالك، وعبد العزيز السيد لمباراة المصرى والبنك الأهلى.

وأعلن حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الانتاج الحربى قائمة مباراته أمام الجونة ، وضمت قائمة الفريق للمباراة كلا من: "أحمد يحيي وأحمد بوسكا في حراسة المرمى، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، محمد سوستة، مصطفى الجمل، إبراهيم عبد الخالق، مصطفى البدري، أحمد صابر، أحمد عفيفي، طارق أبو العز، محمد تاحا، غنام محمد، عبد الرحمن شيكا، محمد عبد المجيد، حسن ياسين، أمادو نياس ومحمد فييرا، وحميد ماو، وجيه عبد الحكيم، محمد طلعت".

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربي، برئاسة اللواء أشرف عامر، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة بداية من مواجهة الجونة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم محمد بازوكا لاعب الفريق، 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري ، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.