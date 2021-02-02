رسميا.. ليفربول يعلن غياب مدافعه حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم الجاري 2020/2021.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ماتيب في أربطة الكاحل ليغيب عن الريدز حتى نهاية الموسم.

وأضاف: "للأسف، اكتشفنا الآن أن جويل سيغيب لبقية الموسم، لكنه سيكون جاهزًا لبداية الموسم التحضيري المقبل، وفي النهاية سيتم ترتيب كل شيء".

وانضم ماتيب لزميليه المدافعين جو جوميز وفيرجيل فان ديك اللذان يعانيات من إصابات طويلة الأمد.

وقام ليفربول بتعزيز خيارات كلوب الدفاعية التي تسببت في أزمات كثيرة هذا الموسم، حيث تعاقد النادي مع كل من بن ديفيز وأوزان كاباك في آخر أيام الانتقالات.