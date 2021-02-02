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نشرة الإثنين.. قائمة الأهلي النهائية لمونديال الأندية.. ومصطفى يخوض مرانه الأول مع جالاتا سراي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الإثنين 1 فبراير 2021.

المقاولون يكشف سبب عدم إتمام انتقال رامي ربيعه للفريق

الاتحاد السكندري يكشف موقفه بعد ضربة

اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة

رسمياً.. يضم مدافع من الدرجة الثانية

بعد تمديد فيفا فترة عملها.. اللجنة الثلاثية تصدر بيانا رسميا

بالفيديو.. مصطفى محمد يخوض مرانه الأول مع جالاتا سراي

رسميًا.. جالاتا سراي يعلن التفاصيل المالية لصفقة مصطفى محمد

وادي دجلة يعلن عن مدربه الجديد

غياب الصفقات الجديدة.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المحلة

"فيفا" يكشف قائمة الأهلي النهائية لمونديال الأندية

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