رسمياً.. ليفربول يضم المدافع الثاني في أخر أيام الانتقالات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أتم ليفربول ثاني صفقاته لتدعيم خطوطه الدفاعية في أخر أيام سوق الانتقالات الشتوية، بإعلان ضم التركي أوزان كاباك قادماً من صفوف شالكة الألماني.

ليفربول كان قد نجح في ضم بن دايفيز لاعب فريق بريستون المُنافس في دوري "شامبيونشيب" الإنجليزي، لتدعيم خطوطه الدفاعية التي تسببت في أزمات كثيرة هذا الموسم.

وضم ليفربول المُدافع التركي على سبيل الإعارة حتى نهياة الموسم الجاري، ليكمل اللاعب الشاب البالغ 20 عاماً موسمه الحالي في أنفيلد.

كاباك سيصل إلى ليفربول خلال الأسبوع الجاري بعد إنهاء إجراءات السفر والانتقال والتصاريح المطلوب للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن ليفربول يُعاني هذا الموسم من إصابة كل قلوب الدفاع في الصفوف الفريق، وابرزهم الهولندي فيرجيل فان دايك الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه مبكراً.