الزمالك: "شروط ساسي" لا أساس لها من الصحة.. واعتدنا أن "الثاني مثل الأخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن كل ما يتردد عن وجود شروط من فرجاني ساسي لاعب الفريق لتجديد تعاقده لا أساس له من الصحة.

وأشار عبد الله في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن إدارة الزمالك الحالية قامت بتلبية كافة طلبات جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق فيما يخص التعاقدات.

وقال عبد الله: "ساسي لم يتمرد في أي يوم، اللاعب علاقته بالإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير ممتازة، وكل ما قيل عن شروط له للتجديد لا أساس له من الصحة".

واختتم: "ما اعتدنا عليه في نادي الزمالك هو أن المركز الثاني بالنسبة لنا مثل الأخير، ولذلك قمنا بتلبية كل رغبات باتشيكو سواء فيما يخص الراحلين أو اللاعبين المطلوب التعاقد معهم"".