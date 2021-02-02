متحدث الزمالك: متمسكون بفرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي للزمالك، أن النادي يتمسك ببقاء لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري 2020/2021.

وقال سالم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" مساء الإثنين: "متمسكون ببقاء فرجاني ساسي وتجديد تعاقده مع النادي".

وأضاف: "نسعى لتأمين المبالغ المطلوبة والتوصل إلى حل إيجابي يرضي جميع الأطراف ويضمن لنا بقاء فرجاني ساسي في موسم مليء بتحديات تحتاج لخبرة النجم التونسي".

وأتم متحدث الزمالك قائلا: "هدفنا الرئيسي هو إسعاد جماهير الزمالك وازدياد انتمائه للنادي".