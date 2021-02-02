الزمالك يخطط لاستثمار غياب الأهلي بمهمة صعبة في المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يُخطط الزمالك لتوسيع الفارق في الصدارة مع الأهلي أقرب ملاحقيه في قمة الدوري، وذلك بتحقيق فوز جديد على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 11 في المسابقة.

الزمالك يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي بعد خوض كل فريق منهما 9 مباريات منذ انطلاقة المسابقة.

استثمار

الزمالك سيستمع بمسابقة الدوري لمدة جولتين على الأقل بدون حامل اللقب في أخر 5 مواسم والمُرشح الأول دائماً للتتويج، حيث يُشارك الأهلي في مونديال الأندية بقطر.

الزمالك يسعى للفوز على غزل المحلة والاتحاد السكندري من أجل استثمار غياب الأهلي وتصدير الضغط على حامل اللقب عندما يعود للمشاركة ليجد نفسه متأخراً عن الصدارة بفارق 8 نقاط على الأقل، وأن عليه الفوز بالمؤجلات للاقتراب من القمة البيضاء.

انتعاشة ولكن

أبرم الزمالك عدة صفقات في يناير الماضي أبرزها ضم الثنائي الهجومي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي من المقاولون العرب ومصر للمقاصة، لكن الثنائي لن يكونا ضمن قائمة الأبيض في المحلة.

الفريق الأبيض انتعش بالصفقات الجديدة، لكنه فقد نجمه الأول في الخط الهجومي مصطفى محمد الذي انتقل إلى صفوف جالطا سراي التركي على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع أحقية الشراء.

كما يغيب عن الزمالك قائده محمود شيكابالا الذي بدأ يحصل على دقائق أكثر مع المدرب باتشيكو ليستعيد جزءً كبيراً من مستواه المتميز ولياقته البدنية.

مهمة صعبة

رغم عدم فوز غزل المحلة سوى بمباراة واحدة فقط منذ انطلاق الدوري، إلا أن غزل المحل يظل دائماً خصماً صعباً عندما يستضيف المنافسين على ملعبه.

غزل المحلة يحتل المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصار وحيد و5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم في 9 مباريات، لكن الفريق الأزرق يسعى لقفزة هائلة بالفوز على الزمالك ستضعه في النصف الأعلى من الجدول.

ولذلك سيكون رجال جايمي باتشيكو في مهمة صعبة رغم موقف غزل المحلة في جدول الترتيب، خاصة وأن الفارس الأبيض يسعى لاستعادة لقب الدوري الذي لم يتحقق سوى مرة وحيدة فقط في أخر 17 عاماً، عندما توج باللقب موسم 2014-2015.

ولكي يتحقق حلم الزمالك في الفوز بلقب الدوري رقم 13 في تاريخه، عليه أن يفوز في مباريات مثل مواجهة غزل المحلة لحصد النقاط وتوسيع الفارق مع الأهلي، ولذلك على المدرب البرتغالي أن يحمي لاعبيه من الضغوطات والتوتر للخروج من صدام المحلة بنقاط المباراة كاملة.

بطاقة المباراة:

الحدث: الجولة 11 في الدوري المصري

التاريخ: 2 فبراير 2021

التوقيت: 5:00 مساءً

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد غزل المحلة