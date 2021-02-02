وكيل مصطفى محمد: الزمالك سيحصل على نسبة من إعادة بيعه.. وسيظهر في لقاء الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد المنتقل إلى جالاتا سراي من الزمالك، أن القلعة البيضاء يحق لها الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا من جانب الفريق التركي.

وأشار يحيى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصطفى محمد سيتواجد في قائمة جالاتا سراي لملاقاة أسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي، يوم الثلاثاء.

وقال وكيل اللاعب: "الزمالك سيحصل على نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد مستقبلًا، العقد الموقع بين جالاتا سراي والقلعة البيضاء ينص على ذلك بالفعل".

وكان جالاتا سراي قد أعلن تعاقده مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء في صيف 2022 مقابل أربعة ملايين دولار.

وأكمل يحيى: "مصطفى محمد شارك في مران اليوم، وسيكون متواجد في مواجهة الغد ضد باشاكشهير".

واختتم: "مصطفى محمد بالفعل كان يريد الانتقال إلى سانت إيتيان، لكن الزمالك وافق على عرض جالاتا سراي وبالتالي اللاعب لم يمانع تنفيذ القرار".