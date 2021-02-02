المقاولون يكشف سبب عدم إتمام انتقال رامي ربيعه للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون، إن النادي كان على وشك إتمام التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة"، أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات انتقال ربيعة مضيفا: "الأطراف كلها كانوا متفقين، الأهلي والمقاولون ورامي ربيعه، ولكن لضيق الوقت لم نتمكن من إكمال انتقال ربيعه، واتفاقنا كان استعارة ربيعه 6 شهور".

ولم يسافر رامي ربيعة مع النادي الأهلي إلى الدوحة لخوض كأس العالم للأندية، بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر باستبعاده.

وعن انضمام التونسي سيف الدين الجزيري إلى نادي الزمالك، أوضح عادل فتحي أن اللاعب تلقى 3 عروض قبل الانتقال للزمالك.

وأوضح: "الجزيري تلقى عرضا من القادسية الكويتي من أسبوع وكان وجهة نظرنا رفض العرض، قبل تلقي عرضا آخر من الكويت الكويتي، ثم عرض من بيراميدز، ولكن غير مكتوب".

وأكمل: "تلقينا بعد ذلك عرضا من الزمالك، العرض كان أفضل للنادي وللاعب".

واختتم: "نستطيع تعويض غياب الجزيري لدينا عددا من اللاعبين أبرزهم موسيس المنضم حديثا من المحلة، وأحمد حسن مكي، والفريق في حالة استقرار باستمرار عماد النحاس مديرا فنيا للفريق، وسيظهر ذلك في نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة".