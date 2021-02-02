الاتحاد السكندري يكشف موقفه بعد ضربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق سيخوض المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة والمؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري في موعدها يوم الأربعاء المقبل.

وقال مصيلحي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "المسحة التي أجريناها ثببت سلامة اللاعبين باستثناء ثلاث حالات فقط الذين استمرت إيجابية عينتهم".

وأضاف: "سنخوض المباراة القادمة في موعدها أمام مصر المقاصة في القاهرة، وإذا حققنا الفوز في المباريات المؤجلة سيكون الفريق في مكانة أخرى، ونتمنى تحسن النتائج في الفترة المقبلة".

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الاتحاد ضد غزل المحلة في الأسبوع العاشر التي كان مقررا لها يوم الخميس الماضي لإصابة 16 فردا بفيروس كورونا بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل حاليا المركز الـ16 في الدوري برصيد ثماني نقاط من ست مباريات، ولدى زعيم الثغر أربع مباريات مؤجلة قد يستطيع من خلالها القفز نحو المربع الذهبي.