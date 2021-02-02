اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، حكام مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري we المصري.

وقررت لجنة الحكام اسناد المباراة إلى الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة ويعاونه كل من هاني عبد الفتاخ وعدي عيد، ويتواجد الثنائي محمد عباس وسعيد حمزة كحكام فيديو.

وقبل ساعات، أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة غزل المحلة،

وشهدت القائمة غياب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضمت إدارة القلعة البيضاء الثلاثي أيمن حفني، مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

ويغيب عن القائمة كلا من حمزة المثلوثي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، وشهدت القائمة تواجد ثنائي شاب في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.