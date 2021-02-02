بدر بانون: الدحيل فريق كبير، لكن الاهلي دوافعه أكبر

أكد المغربي بدر بانون مدافع فريق الأهلي المصري أن جميع لاعبي فريقه لديهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل يوم الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.

وقال بانون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين إن المواجهة ستكون صعبة، لكن الأهلي لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز.

وأضاف: “الجهاز الفني يتحدث معنا بشكل مستمر عن أهمية مباراة الدحيل و‏ضرورة تحقيق الفوز من أجل الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية. لدينا دوافع ‏كبيرة جدًا في المونديال من أجل الظهور بشكل يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيرنا ‏العظيمة في كل مكان”.‏

وأوضح:”لا حديث بالنسبة لنا يعلو على مباراة الدحيل ولا نفكر في شيء غيرها، نتحدث ‏كثيرًا عن المباراة والمنافس ونشاهد مبارياته بشكل يومي من أجل دراسة نقاط القوة ‏والضعف في صفوفه استعدادًا للمواجهة”.‏

وقال بانون:”شعرت بفخر كبير جدا عند استقبال جماهير الأهلي لنا ‏في الدوحة. كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدًا من الدوافع لتحقيق الفوز في مواجهة ‏يوم الخميس المقبل أمام الدحيل”.‏