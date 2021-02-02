ماذا حدث في آخر ساعات سوق الانتقالات الشتوية 2021 مع اندية الدوري الالماني؟

أسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية بالدوري الألماني، اليوم الإثنين، وفي السطور القادمة نستعرض نشاط الأندية في سوق الانتقالات منذ الأول من يناير.

ولم يضم بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني إلى صفوفه أي لاعب جديد، لكنه أعار ثلاثة من لاعبيه إلى أندية أخرى، وهم كريس ريتشاردز إلى هوفنهايم وليون داجاكو إلى يونيون برلين وجوشوا زيركزي إلى بارما.

وتعاقد فريق لايبزيج، صاحب المركز الثاني في ترتيب المسابقة، مع النمساوي دومينيك سوبوسلاي قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو، فيما أعار الثنائي إيريك مارتيل ودينيس بوركوفسكي إلى فريقي أوستريا فيينا النمساوي ونورنبرج على الترتيب.

ولم يتخل باير ليفركوزن عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، بل تعاقد مع كل من جيرمين فريمبونج من سيلتك الاسكتلندي وتيموثي فوسو مينساه من مانشستر يونايتد الإنجليزي وديماري جراي من ليستر سيتي الإنجليزي.

في المقابل سار فولفسبورج على خطى بايرن ميونخ، فلم يتعاقد مع أي لاعب وأعار الثلاثي يونس مالي وويليام وفليكس كلاوس إلى أندية طرابزون سبور التركي وشالكه وسان باولي على الترتيب.

وتعاقد فريق بوروسيا مونشنجلادباخ مع جو سكالي من نيويورك الألماني مقابل 8ر1 مليون يورو، وكواديو كوني من تولوز الفرنسي (سيقضي ما تبقى من الموسم معارًا لفريقه الفرنسي)، كما اعار لاعبه لازلو بينيس إلى أوجسبورج.

واستعاد آينتراخت فرانكفورت مهاجمه الصربي السابق لوكا يوفيتش، الذي انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، فيما تخلى الفريق عن خدمات باس دوست إلى بروج البلجيكي مقابل أربعة ملايين يورو، وانتقل داني دا كوستا على سبيل الإعارة إلى فريق ماينز مع زميله في الفريق دومينيك كور، فيما أعلن اللاعب ديفيد أبراهام اعتزاله اللاعب وانتقل ماريان كافار إلى فريق فورث في صفقة انتقال حر.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية عدم تعاقد بوروسيا دورتموند مع أي لاعب، كما أن الفريق لم يتخل عن خدمات أحد من لاعبيه ولو على سبيل الإعارة، فيما تعاقد يونيون برلين مع ليون داجاكو وبيتار موسى على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ وسلافيا براج التشيكي على سبيل الإعارة، كما أعار الفريق لاعبه لينارت موسير إلى أوستريا كلاجنفورت النمساوي.

كما أعلن فرايبورج عن رحيل لاعبه أمير أبراشي إلى فريق بازل السويسري على سبيل الإعارة، فيما انتقل لوكا إيتر إلى فورث معارًا أيضًا، في الوقت الذي لم يتعاقد فيه الفريق مع أي لاعب.

وعلى نفس المنوال سار فريق شتوتجارت الذي أعار لاعبه ماكسيم أودجا إلى فريق تورك جوجو ميونخ، فيما انتقل لاعبه أيلتون إلى ميتلاند الدنماركي.

وتعاقد هوفنهايم مع كريس ريتشاردز لاعب بايرن ميونخ على سبيل الإعارة فيما غادر جاكوب برون لارسين إلى أندرلخت البلجيكي وجواو كلاوس إلى ستاندرد لييج البلجيكي على سبيل الإعارة.

وتعاقد فريق أوجسبورج مع لازالو بينيس من بوروسيا مونشنجلادباخ على سبيل الإعارة، فيما استعاد فيردر بريمن خدمات لاعبه مايكل زيتيرير من زفوله الهولندي بعد نهاية إعارته، وفي المقابل أعار ستيفانوس كابينو إلى زانتهاوزين وانتقل تهاي تشونج إلى بروج البلجيكي (كان معارًا للفريق من مانشستر يونايتد الإنجليزي).

وكانت الصفقة الأبرز في سوق الانتقالات الشتوية هي تعاقد هيرتا برلين مع سامي خضيرة ، بطل العالم 2014 مع المنتخب الألماني، قادما من يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى نيمانيا رودنيتش من مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.

وتعاقد فريق أرمينيا بيلفيلد مع ماسايا أوكوجوا من ريد بول سالزبورج النمساوي على سبيل الإعارة، فيما انتقل إليه مايكل فلاب قادمًا من أندرلخت البلجيكي.

وبدوره أعار الفريق لاعبه نويل نايمان إلى تورك جوجو ميونخ وانتقل لاعبه برايان بيرندت إلى آينتراخت برواتشفينج فيما انتقل سيباستيان مولر إلى أوسنابروك النمساوي معارًا.

من جانبه تعاقد فريق كولون مع إيمانويل دينيس من بروج البلجيكي على سبيل الإعارة، كما تعاقد مع ماكس ماير قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي، وتخلى عن خدمات كريستيان كليمنس إلى دارمشتات وفسخ عقد لاعبه فريدريك سورنسن.

وتعاقد ماينز مع داني دا كوستا ودومينيك كور من آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة، فيما تعاقد مع روبرت جلاتزيل من كارديف سيتي.

وأعار ماينز لاعبه جان فيليب ماتيتا إلى كريستال بالاس الإنجليزي، بالإضافة إلى عباس عيسى إلى تفينتني الهولندي، وآرون مارتين إلى سيلتا فيجو الإسباني.

أما فريق شالكه صاحب المركز الأخير في ترتيب المسابقة، فقد استعاد مهاجمه الهولندي السابق كلاس يان هونتيلار بعد نهاية عقده مع أياكس، فيما تعاقد مع البوسني سياد كولاسيناك على سبيل الإعارة من آرسنال، واستعار ويليان لاعب فريق فولفسبورج.

في المقابل رحل كل من أحمد كوتشو ورابي ماتوندو إلى فريقي هيراكليس الهولندي وستوك ستي الإنجليزي على سبيل الإعارة، فيما رحل المهاجم المخضرم فيداد إبسفيتش عن صفوف الفريق.